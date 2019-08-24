Первые студенческие игры национальных и неолимпийских видов спорта открылись в Чебоксарах

ТАСС, 24 августа. Студенты из 17 регионов России прибыли в Чебоксары на первые Всероссийские студенческие игры национальных и неолимпийских видов спорта, которые открылись в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.

"Торжественная церемония открытия первых Всероссийских студенческих игр национальных и неолимпийских видов спорта прошла в Центре развития маунтинбайка. Состязания приурочены к празднованию 550-летия города Чебоксары. В них принимают участие более 250 студентов из 17 регионов России", - сказала собеседница агентства.

Как отметила на церемонии открытия игр первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матренина, это первые студенческие игры национальных и неолимпийских видов спорта. "Мы надеемся, что они станут традиционными, и все больше субъектов будет принимать участие в этих соревнованиях", - процитировали заместителя министра в пресс-службе.

В играх принимают участие представители Чувашии, Москвы, Краснодарского края, Якутии, Бурятии, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Башкортостана, Удмуртии. Прибыли также спортсмены из Саратовской, Калужской, Омской, Тюменской, Ульяновской, Нижегородской, Калининградской областей.

В программе игр соревнования по шести видам спорта: кикбоксингу, учкуру, гиревому спорту, армспорту, мас-рестлингу и регболу и показательное выступление по петанку. В субботу игры проходят на двух площадках: в региональном Центре развития маунтинбайка - состязания по мас-рестлингу, гиревому спорту и армспорту, и на стадионе "Энергия" идут соревнования по регби. За день до открытия, 23 августа, в спортивной школе им. В. С. Соколова также прошел розыгрыш медалей по кикбоксингу и учкуру.