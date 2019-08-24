Симутенков будет и. о. главного тренера "Зенита" в матче РПЛ с "Уфой"

ТАСС. 24 августа. Игорь Симутенков будет исполнять обязанности главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

21 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским "Ахматом" в рамках шестого тура РПЛ. Матч прошел в Санкт-Петербурге 17 августа и завершился со счетом 0:0. После финального свистка Семак активно беседовал с судейской бригадой на футбольном поле, во время трансляции было слышно, как 43-летний специалист оскорбляет главного арбитра и его ассистентов.

Встреча "Уфа" - "Зенит" пройдет в субботу, начало - 16:30 мск. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после шести матчей. "Уфа" идет десятой, имея в активе семь очков.