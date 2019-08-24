Мэттью Макконахи стал совладельцем американского футбольного клуба "Остин"

ТАСС, 24 августа. Американский актер, обладатель кинопремии "Оскар" Мэттью Макконахи стал одним из совладельцев футбольного клуба "Остин". Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

"Это моя привилегия пригласить новых партнеров в "Остин", - заявил владелец клуба Энтони Прекурт. - Эти люди знают и любят город и эту прекрасную игру. Я считаю, что они являются самыми подходящими для реализации амбиций клуба в футболе".

"Самая разнообразная игра, у которой нет границ, приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира, - заявил Макконахи. - Инвестиция в футбольный клуб является отличным вложением в культуру и будущего нашего города".

"Остин" начнет выступление в Главной футбольной лиги (MLS) США с 2021 года.