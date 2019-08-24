Привалов винит злопыхателей в конфликте биатлонистов с СБР по поводу контрактов

МИНСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Конфликт между Союзом биатлонистов России (СБР) и ведущими спортсменами сборной страны по поводу условий контрактов усиливается по причине вмешательства в переговоры злопыхателей, желающих расколоть команду.

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов сейчас отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Надо к этому вопросу подходить разумно, сейчас же вокруг этой темы создали ажиотаж. На ситуацию со стороны влияют много злопыхателей, которые хотят, чтобы не было единой команды. Когда у нас команда была едина, проблем не было. А сейчас много людей, которые занимаются злопыхательством, и это вредно влияет на состояние команды", - сказал Привалов.

"Коллектив должен быть единым, основанным на взаимопонимании. Это избавит от всех проблем", - заметил он.

Правление СБР обсудит этот вопрос 27 августа, на заседание руководящего органа приглашены биатлонисты.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим российским биатлонистом, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. В ноябре 2016 года спортсмен возобновил карьеру после трехлетней дисквалификации за использование эритропоэтина.