"Динамо" победило "Тамбов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 2:0 в первом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где тамбовский клуб проводит домашние матчи, поскольку не может до середины ноября играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.
Счет в матче на 41-й минуте открыл Максимилиан Филипп, который отличился во второй игре РПЛ подряд. На 80-й минуте преимущество гостей удвоил Кирилл Панченко, который вышел на замену на 75-й минуте вместо Филиппа. Для россиянина этот гол стал 27-м в 132 встречах в рамках чемпионатов России. Лучшим игроком матча был признан Филипп.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Игорем Паниным, для которого этот матч стал первым в высшем дивизионе чемпионата России в качестве главного арбитра.
"Тамбов" и "Динамо" провели третий очный матч. В сезоне-2016/17 клубы встречались в рамках Футбольной национальной лиги, в обоих матчах победу одержала московская команда (2:1, 3:0).
В турнирной таблице "Динамо" поднялось на девятое место, имея в активе восемь очков после семи игр, "Тамбов" располагается на 14-м месте с четырьмя очками. В восьмом туре "Динамо" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", игра состоится 30 августа. "Тамбов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", матч пройдет 31 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2
|Локомотив
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|3
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|8-6
|11
|5
|Ростов
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|8
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|9
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|10
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|11
|Уфа
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|12
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2