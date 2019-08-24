"Динамо" победило "Тамбов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 2:0 в первом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где тамбовский клуб проводит домашние матчи, поскольку не может до середины ноября играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.

Счет в матче на 41-й минуте открыл Максимилиан Филипп, который отличился во второй игре РПЛ подряд. На 80-й минуте преимущество гостей удвоил Кирилл Панченко, который вышел на замену на 75-й минуте вместо Филиппа. Для россиянина этот гол стал 27-м в 132 встречах в рамках чемпионатов России. Лучшим игроком матча был признан Филипп.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Игорем Паниным, для которого этот матч стал первым в высшем дивизионе чемпионата России в качестве главного арбитра.

"Тамбов" и "Динамо" провели третий очный матч. В сезоне-2016/17 клубы встречались в рамках Футбольной национальной лиги, в обоих матчах победу одержала московская команда (2:1, 3:0).

В турнирной таблице "Динамо" поднялось на девятое место, имея в активе восемь очков после семи игр, "Тамбов" располагается на 14-м месте с четырьмя очками. В восьмом туре "Динамо" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", игра состоится 30 августа. "Тамбов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", матч пройдет 31 августа.