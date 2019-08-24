Всероссийские соревнования по ориентированию открылись в Псковской области

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по ориентированию, участие в которых принимают более 500 участников из 60 регионов России, открылись в Псковской области в субботу. Чемпионат такого уровня проводится в регионе впервые за 10 лет, сообщил ТАСС организатор мероприятия, председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

"Сегодня открылись всероссийские соревнования по ориентированию. Участие в них принимает около 500 спортсменов, в разных возрастных категориях - от 10 до 85 лет. Это Хабаровск, Омск, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Воронеж, Белгород, приехали спортсмены из Урала и Сибири. Всего более 60 команд, более чем из 30 регионов страны. Такие масштабные соревнования проводились в регионе последний раз 10 лет назад", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что соревнования продлятся до 25 августа, трассы для ориентировщиков проложены в лесах на территории Печорского района. Самая короткая дистанция - 1,5 километра. Для самых сильных и выносливых спортсменов организаторы подготовили маршрут протяженностью 12 километров. По словам Никитина, чемпионат позволяет популяризировать занятие спортом среди жителей области, что является одной из задач нацпроекта "Демография".

"Соревнование крайне важно с точки зрения популяризации здорового образа жизни для населения. Кроме того, псковские спортсмены, которые не имеют финансовой возможности выезжать на такие мероприятия за пределы области, могут принять участие в таких соревнованиях.

Также это и улучшение материальной базы федерации ориентирования: мы специально подготовили карту для этих соревнований, а ее создание - это очень дорогое удовольствие. В дальнейшем она будет использована для тренировок и соревнований местного значения", - резюмировал Никитин.

По прогнозам представителей комитета по спорту Псковской области, к концу 2019 года заниматься физкультурой и спортом будут порядка 34% жителей региона. Работа по вовлечению населения в спортивные мероприятия ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", который включен в национальный проект "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.