Квят доволен тем, как складывается его возвращение в "Формулу-1"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Российский гонщик Даниил Квят рад тому, как складывается для него первый сезон в "Формуле-1" после годичного перерыва. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

В прошлом году Квят был пилотом по развитию команды "Феррари" и не участвовал в гонках. В нынешнем сезоне россиянин вернулся в состав второй команды "Ред Булла" - "Торо Россо" в качестве боевого пилота. За 11 гонок он набрал 27 очков, а на этапе Гран-при в Германии Квят занял третье место, принеся своей команде первый подиум с 2008 года.

"Я доволен тем, как движется этот год после перерыва, - сказал Квят. - Все идет правильным путем, целей особых нет".

Также российский пилот сообщил, что его планы на следующий сезон определятся в ближайшее время. "В следующие две-три недели будет намного больше ясна перспектива на следующий год, поэтому сейчас рано что-либо говорить, моя работа не меняется, я доволен всем, продолжаем работать, - сказал он. - "Ред Булл"? У меня нет никаких приоритетов".

Нынешний сезон "Формулы-1" завершится 1 декабря.