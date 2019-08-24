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Формула-1

Гонщик Квят хотел бы видеть в Санкт-Петербурге трассу уровня "Формулы-1"

Российский гонщик выразил надежду на высокий уровень новой трассы на строящемся автодроме "Игора Драйв"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят заинтересован в появлении в Санкт-Петербурге трассы уровня самой престижной гоночной серии. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

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"Я видел много свободного пространства, когда подлетал на самолете, даже своим взглядом так примерял, где можно было бы выбрать участок, - сказал гонщик. - Думаю, здесь есть отличный потенциал для этого, тут очень легкий доступ всем европейцам, если здесь будет трасса уровня Сочи ("Сочи Автодром" принимает этап "Формулы-1" с 2014 года - прим. ТАСС), то тут также можно проводить гонки "Формулы-1". В будущем я хотел бы видеть здесь такую трассу".

В Приозерском районе Ленинградской области завершается строительство автодрома "Игора Драйв". Квят выразил надежду на высокий уровень новой трассы. "Да, я слышал, но пока не видел проект, - сказал он. - Надеюсь, трасса будет высокого уровня, интересно будет посмотреть, когда она будет готова".

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