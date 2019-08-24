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Бокс

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян

Ранее сообщалось, что 12 октября в Чикаго украинский спортсмен проведет поединок против россиянина Андрея Федосова
Александр Усик Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Усик
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость. Слова спортсмена приводит "Громадское телевидение" со ссылкой на трансляцию Усика в Instagram.

Ранее сообщалось, что поединок может пройти 12 октября в Чикаго.

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"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин, я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал 32-летний Усик.

Украинец отметил, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям, поэтому не хочет "этой грязи, которая будет литься с обеих сторон".

Усик в марте объявил о переходе в супертяжелый вес. Дебютный поединок украинца в этом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.

Украинский боксер провел последний поединок в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке спортсмена 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.

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