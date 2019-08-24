"Тамбов" доверяет тренеру Григоряну, несмотря на пять поражений на старте сезона РПЛ

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" продолжает доверять главному тренеру Александру Григоряну, несмотря на пять поражений в семи турах дебютного для команды сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

В субботу "Тамбов" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России потерпел поражение от "Динамо". Встреча, прошедшая в Саранске на "Мордовия-Арене", завершилась со счетом 0:2. Команда из Тамбова принимает соперников по РПЛ в столице Мордовии, потому что ее собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.

"В целом ребята играли неплохо, но сказался класс игроков, - заявил Худяков. - "Динамо" свои полумоменты забило, при счете 0:1 минут за 20 до конца матча был практически выход один на один, но Гурам Тетрашвили не забил. Реализуй он его, было бы 1:1 и неизвестно, что было бы дальше. По самоотдаче и рисунку игры у меня вопросов нет, а по качеству исполнителей мы, конечно же, уступаем".

"У нас нет таких игроков, как у "Динамо" или "Краснодара", пока класс дает о себе знать. "Тамбов" должен играть за счет самоотдачи, биться до самого конца. Кредит доверия главному тренеру есть", - добавил спортивный директор дебютанта премьер-лиги.

На данный момент "Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. В восьмом туре команда в Грозном сыграет против "Ахмата". Встреча состоится 31 августа, начало игры - 19:00 мск.