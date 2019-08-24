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US Open

Тарпищев: Шарапова может победить Уильямс на US Open при хорошей подаче

Матч первого круга турнира между спортсменками состоится 27 августа
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова при стабильной подаче имеет шансы на победу в матче против американки Серены Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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"По скорости ударов Серена, конечно, выше. Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество, - сказал Тарпищев. - Вопрос, справится ли со скоростью полета мяча. Но если Шарапова будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя я не помню, когда у нее была стабильная подача".

Матч состоится в ночь на 27 августа. Шарапова и Уильямс в 22-й раз сыграют друг с другом в матчах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), однако эта встреча станет для них первой на Открытых чемпионатах США. В очных встречах 19 раз победу одерживала американка, которой 26 сентября исполнится 38 лет, на счету 32-летней россиянки две победы.

Шарапова занимает 87-е место в рейтинге WTA, Уильямс - восьмое. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. Уильямс 23 раза побеждала на турнирах Большого шлема.

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