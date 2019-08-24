Тарпищев: Шарапова может победить Уильямс на US Open при хорошей подаче

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова при стабильной подаче имеет шансы на победу в матче против американки Серены Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"По скорости ударов Серена, конечно, выше. Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество, - сказал Тарпищев. - Вопрос, справится ли со скоростью полета мяча. Но если Шарапова будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя я не помню, когда у нее была стабильная подача".

Матч состоится в ночь на 27 августа. Шарапова и Уильямс в 22-й раз сыграют друг с другом в матчах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), однако эта встреча станет для них первой на Открытых чемпионатах США. В очных встречах 19 раз победу одерживала американка, которой 26 сентября исполнится 38 лет, на счету 32-летней россиянки две победы.

Шарапова занимает 87-е место в рейтинге WTA, Уильямс - восьмое. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. Уильямс 23 раза побеждала на турнирах Большого шлема.