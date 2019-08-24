Тарпищев: Медведев входит в число фаворитов US Open

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев является одним из претендентов на победу в Открытом чемпионате США (US Open), но его психологическая устойчивость под вопросом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

23-летний Медведев посеян на турнире под пятым номером. 19 августа он одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

"У Медведева вопросы чисто психологического характера - как он справился с победой на прошлой неделе. После этого его все втягивают в разговоры ненужные, по плечу начинают хлопать, - сказал Тарпищев. - Плюс, когда ты вошел в десятку, обязанность обыгрывать всех, кто ниже в рейтинге, - это стресс. Если Даня справился с этим, то реально по классу игры он в пятерке сильнейших и должен далеко пройти, он в числе фаворитов".

Под девятым номером на турнире посеян 23-летний россиянин Карен Хачанов. "Хачанов как раз в этой ситуации оказался, но сейчас "выплывает". Я называю это проблемами роста", - добавил собеседник ТАСС.

Медведев, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал 44 победы в 2019 году, что является лучшим результатом среди всех теннисистов. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.