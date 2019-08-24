Свирин: три олимпийские лицензии на ЧМ по гребле станут хорошим результатом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Завоевание на чемпионате мира по академической гребле трех лицензий для выступления на Олимпийских играх 2020 года станет хорошим результатом для российской команды. Об этом ТАСС в субботу сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

На чемпионате мира, который пройдет в австрийском Оттенсхайме, будут разыграны олимпийские лицензии в 14 классах, также соревнования пройдут в шести неолимпийских категориях. Российские экипажи выступят в восьми олимпийских и двух неолимпийских классах.

"Этот чемпионат мира - особенный, он является отборочным турниром к Олимпийским играм. Хочется завоевать максимальное количество лицензий, но есть определенные сложности. Команда с 20 августа находится в Австрии, все в полной боевой готовности, так что все должно быть в порядке", - отметил Свирин.

"Если мы завоюем три-четыре олимпийские лицензии, то это будет приличный результат. Особенно в силу того, что на последнем тренировочном мероприятии пришлось переформатировать некоторые экипажи. Если говорить о медальных планах, то рассчитываем на одну-две награды", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Австрии с 25 августа по 1 сентября. На прошлом чемпионате мира по академической гребле, который прошел в сентябре 2018 года в Болгарии, российские спортсмены завоевали три бронзовые награды. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На Играх-2020 медали в академической гребле будут разыграны отдельно среди мужских и женских экипажей в одиночной гонке, парной двойке, парной двойке легкого веса, распашной двойке без рулевого, парной четверке, распашной четверке без рулевого и восьмерке с рулевым.