"Витязь" обыграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подольский хоккейный клуб "Витязь" обыграл столичный ЦСКА со счетом 5:0 в матче второго тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".

Хет-триком отметился Йоонас Няттинен (19, 49, 55-я минуты), по одному голу на свой счет записали Алексей Макеев (33) и Святослав Гребенщиков (43). В первом туре "Витязь" уступил столичному "Динамо"(1:4), а ЦСКА был сильнее московского "Спартака" (5:2). Позднее в субботу "Спартак" встретится с "Динамо".

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта "Мегаспорт" и завершится 25 августа.

Турнир проводится в 12-й раз, первый розыгрыш прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и подмосковный "Витязь". "Динамо" выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза - "Спартак", в прошлом году победителем стало "Динамо".

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", "Витязь" на выезде сыграет с челябинским "Трактором" 2 сентября.