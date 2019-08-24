Лапшин рассказал, что финансирование биатлона в Южной Корее после ОИ сократилось вдвое

МИНСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Финансирование биатлонной сборной Южной Кореи после окончания зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане сократилось вдвое. Об этом ТАСС рассказал уроженец Красноярска Тимофей Лапшин, который с 2017 года выступает за южнокорейскую сборную.

31-летний Лапшин в пятницу принес первую в истории сборной Южной Кореи победу на крупных международных соревнованиях: на чемпионате мира по летнему биатлону в Белоруссии он стал первым в суперспринте. В субботу он вновь одержал победу, на этот раз в классическом спринте.

"Президент [южнокорейской] федерации, когда ему вчера позвонили, спросил: "Ну что, как ты, нормально?" Ему рассказали, что выиграли медаль, а он переспросил: "А что бежали-то?" Но после все же сказал, что это круто", - рассказал Лапшин.

"В южнокорейских газетах вроде активно писали об этом, возможно, нас теперь заметят. Надеюсь, что нам все же удастся популяризировать этот вид спорта в Южной Корее и он будет финансироваться больше", - добавил спортсмен.

"После Олимпиады ощущается спад, финансирование урезали наполовину, поэтому пока сложно. Но в следующем году Азиада, что сродни вторым Олимпийским играм, так что ждем, что будет улучшение", - отметил он.

Биатлонист рассказал, что предстоящий зимний сезон для команды будет определяющим в вопросе финансирования. "Нам дали карт-бланш, чтобы подготовиться самим маленькой командой. Если не покажем высокий результат, будем сидеть в Южной Корее и тренироваться там, - сообщил Лапшин. - В Южной Корее смотрят только на медали, поэтому если завоюем их на Кубке мира, то хорошо, а если на чемпионате мира - еще лучше".