Молодежная сборная России по хоккею досрочно выиграла Турнир четырех наций в Перми

ТАСС, 24 августа. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) выиграла у команды Швеции со счетом 1:0 во втором матче на Турнире четырех наций и досрочно стала победителем соревнований, которые проходят во дворце спорта "Молот" в Перми.

Шайбу в составе национальной команды России забросил Максим Соркин на 14-й минуте. В другом матче чешские спортсмены обыграли команду Финляндии со счетом 4:2.

В первом матче российские хоккеисты обыграли команду Чехии со счетом 4:1. В следующем матче россияне сыграют против сборной Финляндии в воскресенье.

Россияне набрали шесть очков в двух матчах, досрочно выиграв турнир. На втором месте идет команда Чехии (3), вслед за ними - сборные Финляндии (2) и Швеции (1).

В турнире принимают участие молодежные сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии. Турнир четырех наций проходит по круговой системе: команды сыграют друг с другом по одному матчу. Пермь впервые принимает турнир такого уровня.