{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею досрочно выиграла Турнир четырех наций в Перми

Во втором матче на турнире россияне победили команду Швеции со счетом 1:0 и стали недосягаемы для преследователей

ТАСС, 24 августа. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) выиграла у команды Швеции со счетом 1:0 во втором матче на Турнире четырех наций и досрочно стала победителем соревнований, которые проходят во дворце спорта "Молот" в Перми.

Шайбу в составе национальной команды России забросил Максим Соркин на 14-й минуте. В другом матче чешские спортсмены обыграли команду Финляндии со счетом 4:2.

В первом матче российские хоккеисты обыграли команду Чехии со счетом 4:1. В следующем матче россияне сыграют против сборной Финляндии в воскресенье.

Россияне набрали шесть очков в двух матчах, досрочно выиграв турнир. На втором месте идет команда Чехии (3), вслед за ними - сборные Финляндии (2) и Швеции (1).

В турнире принимают участие молодежные сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии. Турнир четырех наций проходит по круговой системе: команды сыграют друг с другом по одному матчу. Пермь впервые принимает турнир такого уровня.

Футбол в России
Гендиректор "Уфы": победа над чемпионом РПЛ "Зенитом" дорогого стоит
По словам Шамиля Газизова, болельщики гнали команду вперед в этом матче
Читать полностью