"Уфа" впервые обыграла "Зенит" в чемпионате России по футболу

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе "Нефтяник" в Уфе, посетили 13 368 болельщиков.

Единственный гол забил Даниил Фомин на 79-й минуте встречи, он был признан лучшим игроком матча. "Зенит" провел встречу под руководством Игоря Симутенкова, так как главный тренер Сергей Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в игре предыдущего тура. На матче в Уфе присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Команды сыграли между собой 11-й матч в чемпионатах России, в семи встречах победу одержала команда из Санкт-Петербурга, еще три встречи завершились вничью, "Уфа" впервые одержала победу в противостоянии.

"Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. "Уфа" одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне РПЛ.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 14 очками. "Уфа", набрав 10 очков, поднялась на девятое место. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет против московского "Спартака" 1 сентября, "Уфа" дома встретится с "Оренбургом" днем ранее.