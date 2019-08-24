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Футбол в России

"Уфа" впервые обыграла "Зенит" в чемпионате России по футболу

Единственный мяч в матче забил Даниил Фомин
Даниил Фомин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Даниил Фомин
© Донат Сорокин/ТАСС

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе "Нефтяник" в Уфе, посетили 13 368 болельщиков.

Единственный гол забил Даниил Фомин на 79-й минуте встречи, он был признан лучшим игроком матча. "Зенит" провел встречу под руководством Игоря Симутенкова, так как главный тренер Сергей Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в игре предыдущего тура. На матче в Уфе присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Команды сыграли между собой 11-й матч в чемпионатах России, в семи встречах победу одержала команда из Санкт-Петербурга, еще три встречи завершились вничью, "Уфа" впервые одержала победу в противостоянии.

"Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. "Уфа" одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне РПЛ.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 14 очками. "Уфа", набрав 10 очков, поднялась на девятое место. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет против московского "Спартака" 1 сентября, "Уфа" дома встретится с "Оренбургом" днем ранее.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит74219-314
2Локомотив641111-513
3Краснодар641110-413
4Спартак63218-611
5Ростов632110-911
6ЦСКА63125-510
7Рубин63124-310
8Арсенал63128-710
9Уфа73139-810
10Динамо72236-68
11Урал62139-137
12Ахмат62134-87
13Крылья Советов62049-96
14Тамбов71156-114
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
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