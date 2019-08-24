"Уфа" впервые обыграла "Зенит" в чемпионате России по футболу

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе "Нефтяник" в Уфе, посетили 13 368 болельщиков.
Единственный гол забил Даниил Фомин на 79-й минуте встречи, он был признан лучшим игроком матча. "Зенит" провел встречу под руководством Игоря Симутенкова, так как главный тренер Сергей Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в игре предыдущего тура. На матче в Уфе присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Команды сыграли между собой 11-й матч в чемпионатах России, в семи встречах победу одержала команда из Санкт-Петербурга, еще три встречи завершились вничью, "Уфа" впервые одержала победу в противостоянии.
"Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. "Уфа" одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне РПЛ.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 14 очками. "Уфа", набрав 10 очков, поднялась на девятое место. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет против московского "Спартака" 1 сентября, "Уфа" дома встретится с "Оренбургом" днем ранее.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|2
|Локомотив
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|3
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|8-6
|11
|5
|Ростов
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|8
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|9
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|10
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|11
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|12
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2