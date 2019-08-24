Тренер Кравец: задачей "Витязя" на новый сезон КХЛ является выход в плей-офф

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" ставит задачу выйти в плей-офф по итогам предстоящего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в субботу на пресс-конференции рассказал главный тренер "Витязя" Михаил Кравец.

По итогам прошлого сезона "Витязь" занял восьмое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах уступил ЦСКА. В межсезонье Кравец сменил на посту главного тренера Валерия Белова. Из-за выхода братиславского "Слована" из состава участников лиги нижегородское "Торпедо" выступит в Западной конференции.

"У нас задача - попасть в плей-офф. Играем на победу каждую игру, дальше уже будем решать проблемы по мере поступления. Всегда хочется какого-то усиления состава, но на данный момент меня все устраивает, сейчас самое главное, чтобы все подошли к сезону без травм. С переходом "Торпедо" в Западную конференцию борьба за плей-офф стала еще тяжелее, "Торпедо" - очень сильная команда", - отметил Кравец.

В субботу в матче предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы" "Витязь" обыграл ЦСКА со счетом 5:0. "Мы будем стараться идти к улучшению игры все вместе, сегодня мы приложили все силы, чтобы доказать, что умеем играть в хоккей. Игра показала, что у команды есть характер, есть мастера, есть один кулак, который бьется от первой и до последней минуты", - сказал Кравец.

В заключительный день Кубка мэра Москвы "Витязь" сыграет с московским "Спартаком". Первый матч регулярного чемпионата КХЛ подмосковная команда проведет в Челябинске с местным "Трактором" 2 сентября.