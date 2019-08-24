Кириленко: Мозгов сможет вернуться в НБА, если будет хорошо играть в "Химках"

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов сможет вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), если будет хорошо играть в "Химках". Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

31 июля Мозгов подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон НБА, и не сыграет на Кубке мира в составе сборной России.

"Теоретически он может вернуться в НБА, но для этого ему надо хорошо играть за "Химки". Если же он будет мучаться с травмами и больше восстанавливаться, то вряд ли. Все зависит от его здоровья. Но он не играл сейчас сезон, как об этом можно всерьез говорить?" - сказал Кириленко.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменял центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.