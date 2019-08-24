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Зимние олимпийские виды спорта

Глазырина разделила первое место с чешкой Харватовой в спринте на ЧМ по летнему биатлону

Третье место заняла украинка Дарья Блашко
Екатерина Глазырина Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Екатерина Глазырина
© Евгений Тумашов/ТАСС

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Глазырина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования проходят в Белоруссии.

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Россиянка преодолела дистанцию за 16 минут 1,4 секунды (0 промахов). Вместе с ней золотую медаль выиграла чешка Луция Харватова, которая финишировала с таким же временем. Чешская спортсменка допустила один промах. Замкнула тройку призеров украинка Дарья Блашко (+2,4; 1).

Россиянки Кристина Резцова стала четвертой (+4,3; 0), Виктория Сливко - седьмой (+13,6; 0), Тамара Воронина - восьмой (+21,5; 1), Лариса Куклина - 13-й (+27,7; 1), Ольга Дмитриева - 30-й (+2.20,2; 5).

Для Глазыриной медаль стала второй на турнире, ранее она стала бронзовым призером в суперспринте.

Ранее в субботу россияне Александр Поварницын и Эдуард Латыпов завоевали серебряную и бронзовую медали в спринте.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится 25 августа.

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Зимние олимпийские виды спорта
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