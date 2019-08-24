Автор трех голов в ворота ЦСКА Няттинен надеется повторить это достижение в матчах КХЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Автор трех заброшенных шайб в ворота ЦСКА в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы нападающий "Витязя" Йоонас Няттинен надеется повторить свой успех в матчах Континентальной хоккейной лиги. Об этом Няттинен рассказал журналистам в субботу.

В матче Кубка мэра Москвы в субботу "Витязь" разгромил ЦСКА со счетом 5:0.

"Была быстрая игра, матч с ЦСКА был большим вызовом для нас, несмотря на то, что это предсезонная игра. Мы хорошо сыграли системно, мы еще учимся, но счет сегодня очень хороший для нас. Моя цель - в каждой игре стараться забрасывать, надеюсь, я еще сделаю хет-трик в КХЛ", - отметил Няттинен.

В первой игре Кубка мэра Москвы "Витязь" уступил "Динамо" со счетом 1:4. "Сложно сказать, что поменялось по сравнению с первой игрой, может быть, нас там немного захлестнули эмоции, а сегодня мы были более спокойны. Игра не была легкой, наш вратарь сыграл невероятно, ЦСКА создал много хороших моментов, но голкипер [Илья] Ежов был в порядке", - подчеркнул Няттинен.

В заключительном матче Кубка мэра Москвы подмосковная команда в воскресенье сыграет со "Спартаком". "Для нас "Спартак" - принципиальный соперник. Для нас каждая игра важна, мы должны работать над нашей системой и ошибками", - заключил Няттинен.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" проведет в Челябинске с местным "Трактором" 2 сентября.