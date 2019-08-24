Владислава Уразова стала победителем Кубка России по спортивной гимнастике в многоборье

ПЕНЗА, 24 августа. /ТАСС/. Владислава Уразова выиграла золотую медаль Кубка России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Пензе.

Уразова стала первой с результатом 114,365 балла. Второе место заняла Ангелина Мельникова (109,832), третье - Елена Герасимова (107,865).

В мае 2019 года Уразова завоевала золото на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров в многоборье, в июне взяла золотую медаль в упражнении на брусьях и серебряную медаль в многоборье на юниорском чемпионате мира в Венгрии.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Пензе 23-27 августа.