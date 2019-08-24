Гендиректор "Уфы": победа над чемпионом РПЛ "Зенитом" дорогого стоит

"Уфа" в субботу на своем поле обыграла "Зенит" со счетом 1:0. Для команды из столицы Башкортостана эта победа стала первой в истории противостояния с сине-бело-голубыми, а также второй подряд в премьер-лиге.

"Пришел полный стадион, это самое главное, - сказал Газизов. - Болельщики гнали команду вперед, большое спасибо им за это, они были настоящим 12-м игроком. Эта победа для них. Ребята - молодцы, они выполнили все, что хотел от них тренерский штаб".

"Отдельное спасибо хотел сказать Станиславу Саламовичу (Черчесову, главному тренеру сборной России по футболу - прим. ТАСС) за то, что он принял наше приглашение и приехал", - добавил гендиректор "Уфы".

"Эмоции бьют ключом. Победить чемпиона - это дорогого стоит, особенно первыми в сезоне. До этого у нас не было побед над "Зенитом", наконец-то мы пробили эту брешь. Спасибо всем, это было круто", - резюмировал он.

После победы над "Зенитом" "Уфа" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. Петербуржцы на данный момент продолжают занимать первую строчку с 14 очками.