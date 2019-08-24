Боксер Романов одержал 14-ю победу в профессионалах, выиграв у Бальмаседы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Романов одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории в Челябинске он выиграл у аргентинца Дарио Бальмаседы техническим нокаутом в первом раунде.

Аргентинец трижды оказывался на полу в первом раунде, после третьего нокдауна судья остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Романова теперь 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с июня 2016 года.

В любительском боксе Романов становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионата России. На любительском ринге побеждал нокаутом нынешнего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

В активе 34-летнего Бальмаседы 19 побед (13 нокаутом), 18 поражений, 2 ничьи.

Поединок прошел на турнире, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.