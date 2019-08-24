Тренер Родионенко: гимнастка Уразова может претендовать на участие в Олимпиаде

ПЕНЗА, 24 августа. /ТАСС/. Владислава Уразова, ставшая в субботу победителем Кубка России по спортивной гимнастике, может претендовать на участие в Олимпийских играх. Такое мнение высказала ТАСС старший тренер национальной сборной Валентина Родионенко.

Владислава Уразова победила в субботу на Кубке России по спортивной гимнастике в личном многоборье с результатом 114,365 балла.

"Великолепное выступление, это первая ее "взрослая" медаль. Она выстояла на взрослом помосте, не ошиблась ни на одном снаряде - это дорогого стоит. Она будет одной из тех, кто будет бороться за место в команду на Олимпиаде. Поверьте мне, она будет выступать на Олимпийских играх, я в этом уверена", - отметила собеседница агентства.

В мае 2019 года Уразова завоевала золото на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниорок в многоборье, в июне завоевала золотую медаль в упражнении на брусьях и серебряную в личном многоборье на юниорском чемпионате мира в Венгрии.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Пензе 23-27 августа.