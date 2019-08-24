Глазырина считает, что не зря вернулась в биатлон после дисквалификации

МИНСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия) заявила, что считает верным решение вернуться в биатлон после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом она рассказала ТАСС вскоре после окончания соревнований.

Россиянка в субботу разделила первое место с чешкой Луцией Харватовой в спринтерской гонке. 31-летняя Глазырина, которая возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации, днем ранее стала третьей в суперспринте.

"Каково возвращаться? Я просто рада, что получается, что я не зря тренировалась, - сказала Глазырина. - Вчера была неудовлетворенность, поскольку я не доработала дистанцию до конца - поднялась в подъем и уже представила себя первой. Сегодня я стартовала в первой группе, боролась сама с собой и понимала, что нужно пройти дистанцию как можно быстрее, но ставку мы делаем на качество стрельбы, и она сегодня мне помогла".

"После финиша посмотрела аналитику, которая показывает, что виден запас, особенно в стрельбе, где я даю громаднейшее преимущество соперницам", - добавила она.

Во время церемонии награждения было сыграно два гимна: сначала чешский, после - российский. Как пояснили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU), гимны исполнялись в соответствии с алфавитным порядком англоязычных названий стран. При этом российский флаг на флагштоке во время церемонии награждения располагался по центру.