Тренер Родионенко: гимнастка Мельникова не показала свой максимум на Кубке России

ПЕНЗА, 24 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не смогла выступить в полную силу на Кубке России в Пензе, где она заняла второе место. Такое мнение высказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мельникова взяла серебро Кубка России с результатом 109,832 балла, уступив первое место Владиславе Уразовой (114,365), которая завоевала первую медаль на взрослых соревнованиях.

"Претензии [к Мельниковой] были, и претензии остались. Она не срабатывает до конца, она обязана была выигрывать у Уразовой, она опытная гимнастка, прошла все основные старты - и Олимпиаду, и чемпионат мира, и чемпионат Европы, она обязана была здесь блистать", - отметила Родионенко.

Вместе с тем она отметила, что Мельникова "стала прибавлять по сравнению с тем, что было". "Мы надеемся, что за три недели [перед чемпионатом мира в Штутгарте] добьемся от нее той работы, которая должна быть", - добавила старший тренер.

Родионенко также отметила, что осталась недовольна выступлением Ангелины Симаковой, занявшей на кубке шестое место (105,132 балла). В марте 2019 года Симакова выиграла чемпионат России в личном многоборье. Также она является обладательницей золотой медали чемпионата Европы и серебра чемпионата мира. Однако на чемпионате Европы - 2019 в польском Щецине Симакова стала единственной гимнасткой сборной России, которая не взяла ни одной медали.

"Симакова разочаровала", - сказала старший тренер, добавив при этом, что гимнастка все равно будет претендовать на участие в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в октябре в немецком Штутгарте.