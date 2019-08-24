Боксер Папин не сумел завоевать серебряный пояс WBC, проиграв Макабу в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Папин не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он проиграл конголезцу Илунге Макабу решением судей.

Первые раунды прошли в равной борьбе, боксеры обменивались тяжелыми ударами на средней и ближней дистанции. Ближе к середине боя стало обозначаться преимущество Макабу, который периодически сериями пробивал оборону россиянина и иногда владел инициативой. Однако Папин выдерживал все удары противника и опасно контратаковал.

В восьмом раунде Макабу устроил атакующий штурм, и после одного из ударов Папин оказался на полу, но судья не стал открывать счет, посчитав, что россиянин поскользнулся. В дальнейшем россиянин немного перехватил инициативу, однако в 11-м раунде едва устоял на ногах, чудом продержавшись несколько секунд до гонга. В 12-м раунде Папин выглядел лучше противника, но оказался в нокдауне за 36 секунд до гонга и в концовке выложил все силы, однако не сумел нокаутировать конголезца.

В послужном списке 31-летнего Папина теперь 11 побед (10 нокаутом), одно поражение.

Макабу защитил пояс, который завоевал в прошлом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, благодаря победе над россиянином Дмитрием Кудряшовым техническим нокаутом в пятом раунде. В послужном списке 31-летнего Макабу 26 побед (24 нокаутом), два поражения. Конголезец в 2016 году боксировал за титул чемпиона мира WBC, проиграв британцу Тони Беллью техническим нокаутом в третьем раунде.

До поединка Макабу занимал первое место в рейтинге WBC, Папин - 14-е в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF). Поединок прошел на турнире, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.