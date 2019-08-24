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Бокс

Травма колена помешала боксеру Папину в поединке с Макабу в Челябинске

Россиянин уступи конголезцу решением судей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Хроническая травма колена помешала российскому боксеру Алексею Папину показать свой потенциал в поединке с конголезцем Илунгой Макабу, который прошел в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

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В субботу Папин проиграл Макабу в поединке за серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг решением судей большинством голосов. Двое судей отдали победу Макабу - 115:113, 115:113, один выставил ничейные оценки - 114:114.

"У Алексея хроническая травма колена. Нам запретили использовать наколенник. Колено вылетело во время боя", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 31-летнего Папина теперь 11 побед (10 нокаутом), одно поражение. В активе 31-летнего Макабу 26 побед (24 нокаутом), два поражения.

Поединок прошел на турнире, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.

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