"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 24 августа. "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Мохаммед Салах (49-я и 59-я минуты), второй гол египтянин забил с пенальти, еще один гол на счету Жоэля Матипа (41), у лондонской команды гол на счету Лукаса Торрейры (85).

"Ливерпуль" не проигрывает "Арсеналу" последние девять матчей кряду (пять побед и четыре ничьи). А на домашнем стадионе "Энфилд" подопечные Юргена Клоппа не проигрывают 42 матча подряд в чемпионатах Англии, одержав 31 победу и 10 раз сыграв вничью. Беспроигрышная серия "Ливерпуля" на домашнем стадионе составляет два года и 123 дня.

В турнирной таблице после трех туров "Ливерпуль" занимает первое место, набрав девять очков, "Арсенал" идет на втором месте, в активе клуба шесть очков. В следующем матче "Ливерпуль" сыграет в гостях с "Бёрнли" 31 августа, "Арсенал" днем позднее примет на своем поле "Тоттенхэм".