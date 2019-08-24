"Астана" выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 24 августа. Команда "Астана" одержала победу на первом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Первый этап проходил в формате командной гонки с раздельным стартом. "Астана" преодолела дистанцию 13,4 км между Салинасом-де-Торревехой и Торревехой за 14 минут 51 секунду. Второе место заняла команда Deceuninck - Quick Step (2 секунды отставания), третьей стала команда Sunweb (+0.5). Команда "Катюща-Альпецин", в состав которой входят россияне Павел Кочетков и Вячеслав Кузнецов, заняла 11-е место (+0.33). Команда Caja Rural-Seguros RGA, за которую выступает россиянин Семен Чернецкий, заняла 14-е место (+0.37).

Второй этап гонки пройдет от Бенидорма до Кальпе, протяженность дистанции составит 199,6 км.

Испанская "Вуэльта", которая считается третьей по значимости многодневкой "Большого тура" после "Тур де Франс" и итальянской "Джиро", проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября. Протяженность гонки составит 3272 км. Гонка пройдет по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.