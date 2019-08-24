{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Карпов считает, что власти США вредят собственным же детям, затягивая ему выдачу визы

По словам гроссмейстера, он вынужден отказаться от поездки в США из-за проволочек в американском посольстве
Анатолий Карпов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Власти США вредят собственным же детям - ученикам школы шахмат Анатолия Карпова, затягивая вопрос с предоставлением ему въездной визы. Об этом ТАСС заявил в субботу 12-й чемпион мира, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов.

По словам гроссмейстера, он вынужден отказаться от поездки в США в этом году из-за проволочек в американском посольстве, которые граничат с издевательством.

"Поскольку я ехал с единственной целью - посетить свою школу, которая работает четвертый год в Нью-Йорке, то они лишили своих детей возможности встретиться со мной, - сказал Карпов. - Вопрос не в том, что я еду удовольствие получать, а я еду обучать американских ребят. И там сенаторы вступились, написали письмо, и им ответили: "Вы не в свое дело лезете, мы занимаемся этим вопросом". Такого хамства я не слышал в отношении сенаторов".

"Они же в Москве издевательство устроили над россиянами: в других городах дают свободно [визу], а в Москве заявили, что до 300 дней могут принимать решение. Я подавал в Москве на визу, - отметил собеседник ТАСС. - До следующего года я в Америку не поеду. У меня лагерь всегда проходит в течение десяти дней в июле".

Карпов рассказал, что летний лагерь его школы проходил в конце июля - начале августа. А документы он подал в конце февраля.

В июле теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир проходил с 29 июля по 4 августа, в 2018 году россиянка его выиграла. Теннисистка сообщала, что еще с февраля ждет получения визы. В результате россиянка получила визу лишь 30 июля.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Кубок мэра Москвы по хоккею
Знарок: хоккеисты "Спартака" находятся не в лучшем физическом состоянии
В субботу красно-белые в матче Кубка мэра Москвы уступили московскому "Динамо" со счетом 1:4
Читать полностью