Знарок: хоккеисты "Спартака" находятся не в лучшем физическом состоянии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок отметил, что хоккеисты его команды находятся не в очень хорошем физическом состоянии на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы. Об этом Знарок рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы уступил "Динамо" со счетом 1:4. В четверг красно-белые проиграли ЦСКА (2:5).

"Начало неплохое, потом пошла череда удалений, игра ломалась. Сегодня играли не в свою игру, пока у нас не очень получается, на это есть и объективные причины, но я думаю, что мы пройдем через эти трудности. Мы просто неправильно играли, не знаю, с чем это связано. Физическое состояние сегодня было не очень хорошим, да и в игре с ЦСКА тоже", - отметил Знарок.

"2 сентября начало сезона [для "Спартака"], планируем, что мы выйдем из-под нагрузок и начнем показывать свой хоккей. У нас есть моменты, это уже хорошо, должно прорвать", - добавил главный тренер "Спартака".

В воскресенье "Спартак" проведет заключительный матч Кубка мэра Москвы с "Витязем". В первом матче регулярного чемпионата КХЛ красно-белые сыграют с рижским "Динамо" 2 сентября.