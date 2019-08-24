Боевая ничья. "Краснодар" и "Локомотив" не выявили сильнейшего в матче РПЛ

ТАСС, 24 августа. "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе краснодарского клуба.

"Краснодар" в первой игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов проиграл греческому "Олимпиакосу" с почти безнадежным счетом 0:4 и предельно осложнил себе задачу выхода в групповой этап еврокубка. Кроме того, в Греции полузащитник краснодарцев Реми Кабелла получил тяжелую травму колена, которая оставит его вне футбола на полгода. Также в субботней игре "Краснодару" не смогли помочь полузащитники Виктор Классон и Юрий Газинский, а пропустивший две недели из-за повреждения задней поверхности бедра форвард Ари не попал в заявку на матч.

По сравнению с матчем в Пирее, стартовый состав "Краснодара" претерпел значительные изменения. Форвард Маркус Берг уступил место Ивану Игнатьеву, также с первых минут на поле появились Магомед-Шапи Сулейманов, Кристофер Олссон, Дмитрий Стоцкий, Сергей Петров и Даниил Уткин.

"Локомотив" также недосчитался важных игроков. В предматчевом интервью главный тренер московской команды Юрий Семин сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук из-за недомогания начнет встречу на скамейке, также из-за повреждений не смогли сыграть основные крайние защитники Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус. Для противодействия атакам "Краснодара" Семин избрал схему с тремя центральными защитниками, одним из которых стал новичок москвичей Мурило.

Быстрый нокдаун и поздний ответ

Подопечные Семина сразу же завладели инициативой и уже на пятой минуте открыли счет. Гжегож Крыховяк в контратаке протащил мяч до чужой штрафной, после чего нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова, голкипер сложился для приема мяча, но в итоге пропустил его между рук.

После забитого гола "Локомотив" перешел на энергосберегающий режим. Это позволило "Краснодару" завладеть центром поля и перейти в атаку, однако решение Семина насытить оборону за счет третьего центрального защитника лишило хозяев пространства. Футболистам "Краснодара" редко удавалось войти в штрафную, и большинство их атак завершались неакцентированными дальними ударами. Первый по-настоящему опасный момент краснодарцы создали при розыгрыше углового на 16-й минуте - Олссон грудью сделал скидку под удар Игнатьева, но тот не смог попасть по воротам.

Несколько раз за тайм "Локомотив" взвинчивал темп, однако спустя некоторое время снова возвращал инициативу хозяевам. На 42-й минуте Стоцкий получил мяч в штрафной гостей и сделал точную верховую передачу на Сулейманова, который головой переправил мяч в ближний угол. Хозяева сравняли счет, однако не собирались останавливаться на достигнутом.

Второй тайм вышел полной противоположностью первому. Теперь уже "Краснодар", окрыленный голом в концовке первой половины встречи, ловил "Локомотив" на ошибках и умело использовал прессинг в центральной зоне. Это вылилось в большое количество подходов к воротам Маринато Гилерме, однако стоит отметить, что план Семина на игру сработал практически безупречно. Даже в быстрых отрывах соперника защитники "Локомотива" не позволяли краснодарцам улучшить позицию и часто вынуждали их принимать неверные решения.

Сами москвичи, действуя вторым номером, смогли создать несколько опасных моментов у чужих ворот. На 54-й минуте Федор Смолов получил мяч на правом полуфланге и хлестко пробил из-за пределов штрафной, но форварду немного не хватило точности. Через шесть минут Рифат Жемалетдинов ворвался в штрафную и, казалось, уже был близок к голу, но и его удар пришелся мимо цели. На 62-й минуте Смолов снова взял игру на себя, но, обыграв нескольких опекунов, уперся в стену - ему помешал защитник.

На 83-й минуте "Краснодар" организовал, пожалуй, свой самый опасный момент во втором тайме - Юнес Намли, отчаявшись приблизиться к воротам сквозь плотный рубеж обороны железнодорожников, нанес дальний удар. Гилерме контролировал полет мяча, но не смог зафиксировать его, на добивание ринулся вышедший на замену Маркус Берг, удар которого по пустым воротам оказался неточным. Под занавес встречи полузащитник "Краснодара" Вандерсон после смещения с левого края с линии штрафной сильно пробил в ближний угол, но тут голкипер "Локомотива" сыграл безупречно.

"Краснодар" вышел в лидеры

После матча Семин назвал итоговый результат приемлемым для его команды. "Для нас ничья - нормальный результат, исходя из ситуации, что у нас много травм, я считаю, для нас все нормально сложилось, - сказал главный тренер "Локомотива" в эфире канала "Матч премьер". - Периодически у нас было преимущество, периодически у "Краснодара", все закономерно. Моментами "Краснодар" переигрывал "Локомотив", для нас были определенные сложности".

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев встал на защиту голкипера клуба. "Сафонов так много выручал нас в матче, так что делать акцент на этой ошибке не стоит, пропуск гола в начале меняет ход игры, - сказал специалист в послематчевом интервью. - Мы смогли перестроится и играли в атакующий футбол. Мы были ближе к победе, чем "Локомотив".

По итогам матча с "Локомотивом" "Краснодар" вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ, сместив с первого места санкт-петербургский "Зенит". На текущий момент у трех клубов - "Зенита", "Краснодара" и "Локомотива" - статистические показатели практически идентичны. У каждого по 14 очков, по четыре победы, две ничьи и одному поражению, и даже разница забитых и попущенных мячей одна - "+6". Однако "Краснодар" стоит выше за счет количества набранных очков в личных встречах между тремя командами (два против одного у "Зенита" и "Локомотива").

В следующем туре "Краснодар" сыграет на выезде против "Урала" 1 августа, днем ранее "Локомотив" примет "Ростов".