Тренер Ковалева заявил, что россиянин ленился в бою с Ярдом

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев немного ленился в поединке с британцем Энтони Ярдом. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина американец Бадди Макгирт.

В субботу Ковалев победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента (EPB).

"Я абсолютно доволен Сергеем, он выполнил весь план на бой. Да, были опасные раунды, там Ковалев немного ленился. Но это ничего страшного, это был отличный бой", - сказал Макгирт.

Ковалев следующий поединок может провести против мексиканца Сауля Альвареса.

В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 28-летнего Ярда теперь 18 побед (17 нокаутом), одно поражение.