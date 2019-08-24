Золотые знаки ГТО вручили девяти пенсионерам на открытии всероссийской Спартакиады в Уфе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) был вручен девяти пенсионерам на церемонии открытия шестой Спартакиады пенсионеров России в Уфе. Об этом ТАСС в субботу рассказал региональный оператор ГТО Виктор Макин.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

"На церемонии открытия шестой Спартакиады пенсионеров прошло вручение золотых знаков ГТО за второй квартал этого года. Золотой знак получили Мунира Габдулхакова, Татьяна Гугучкина, Наталья Гуц, Хайдар Муталлапов, Амир Ахметзянов, Александр Суздаль, Фаниль Шарифуллин, Станислав Семенов и Тагир Якупов. Все они являются представителями разных районов Башкирии", - рассказал Макин.

Шестая Спартакиада пенсионеров России завершится 27 августа.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.