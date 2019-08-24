Боксер Ярд заявил, что доволен боем с Ковалевым

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд остался доволен своим выступлением в поединке против россиянина Сергея Ковалева. Об этом Ярд заявил ТАСС.

В субботу Ковалев победил Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. Бой прошел в Челябинске.

"В целом я доволен. Жаль, что не удалось выполнить все, что планировал. К сожалению, не смог выстоять в конце. Но это ничего, я в порядке", - сказал Ярд.

В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 28-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом), одно поражение.