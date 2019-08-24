{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Ярд заявил, что доволен боем с Ковалевым

Россиянин победил британца техническим нокаутом в 11-м раунде
Сергей Ковалев и Энтони Ярд Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд остался доволен своим выступлением в поединке против россиянина Сергея Ковалева. Об этом Ярд заявил ТАСС.

На эту тему
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

В субботу Ковалев победил Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. Бой прошел в Челябинске. 

"В целом я доволен. Жаль, что не удалось выполнить все, что планировал. К сожалению, не смог выстоять в конце. Но это ничего, я в порядке", - сказал Ярд.

В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 28-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом), одно поражение.

Теги
Бокс
Летние неолимпийские виды спорта
FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке
В субботу в Касабланке открылся шахматный турнир Африканских игр
Читать полностью