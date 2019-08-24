Боксер Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после победы над Ярдом

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев был удостоен звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) после победы над британцем Энтони Ярдом. Удостоверение Ковалеву вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Ты заслужил это своими боями и яркими победами", - сказал Кремлев и вручил 36-летнему Ковалеву удостоверение.

В активе Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья на профессиональном ринге.