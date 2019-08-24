Спортсменка из Польши стала лучшей в эстафете на чемпионате мира по воркауту в Пскове

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Спортсменка Камилла Кубек из Польши стала лучшей в эстафете на силовом чемпионате мира по воркауту, который в субботу завершился в Псковской области. Представительница Польши обошла своих ближайших соперников - атлетов из России и Чили, сообщил в субботу ТАСС один из организаторов мероприятия, лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч.

"В женской эстафете первое место у Польши, это [спортсменка] Камилла Кубек. На втором месте Россия, Наталья Малеева, на третьем - Чили, [спортсменка] Джемма Альба", - сказал собеседник агентства после завершения соревнований.

Силовой чемпионат мира по воркауту проходил в течение одного дня. Участие в нем принимали более 50 спортсменов из 18 стран, в том числе из Бразилии, Чили, Марокко, Венгрии, Австрии, Филиппин и Норвегии. Соревнования состояли из двух этапов: на выносливость и на силу. Атлеты должны были пройти эстафету на время и показать свое мастерство в подтягивании, отжиманиях на брусьях и в упражнениях со штангой.

Чемпионат проходил на специально оборудованной воркаут-площадке. Здесь в прошлом году уже проводились масштабные соревнования. В 2018 году Псковская область стала первым регионом Северо-Запада, где состоялись соревнования Workout Games, реализуемые Федерацией воркаута России. Главный организатор соревнований - Международная федерация воркаута.

По мнению организаторов, проведение силового чемпионата мира по воркауту позволит привлечь к занятиям спортом жителей Псковской области. По прогнозам представителей комитета по спорту Псковской области, к концу 2019 года заниматься физкультурой и спортом будут порядка 34% жителей региона. Работа по вовлечению населения в спортивные мероприятия ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", который включен в национальный проект "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.