Египтяне лидируют после первого дня турнира по рапиду в миксте на Африканских играх

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 24 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Сборная Египта по шахматам лидирует в смешанных командных соревнованиях по рапиду по итогам первого дня турнира в рамках XII Африканских игр. Турнир в марокканском городе Касабланка организован под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Египтяне в субботу выиграли все пять матчей и занимают первое место в турнирной таблице. Второй идет команда Алжира, третьей - Зимбабве. Марокканская сборная расположилась на девятой строчке.

В воскресенье смешанные командные соревнования по рапиду завершатся, после чего состоится церемония вручения медалей победителям. С 26 по 28 августа запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

По мнению экспертов, сборная Египта, имеющая наивысший рейтинг на континенте, является фаворитом всего шахматного чемпионата Африканских игр. Также в числе сильных команд специалисты называют сборные Марокко, Алжира, Нигерии, Замбии, Анголы, Туниса и Зимбабве.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 дисциплинах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.