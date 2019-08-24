Румынские волейболистки победили команду Венгрии на чемпионате Европы

ТАСС, 24 августа. Женская сборная Румынии обыграла команду Венгрии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Турнир проходит в четырех городах Словакии, Турции, Венгрии и Польши.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:22) в пользу румынских спортсменок. В другом матче группы С, встречи которой проходит в Будапеште, хорватки обыграли эстонок (3-1). В группе А, матчи которой проходят в Анкаре, команда Греции обыграла сборную Франции (3-0), команда Турции оказалась сильнее волейболисток Финляндии (3-2).

В группе В в Лодзи (Польша) бельгийские волейболистки обыграли словенок (3-0), польские спортсменки оказались сильнее сборной Португалии (3-0). В группе D в Братиславе немки обыграли испанок (3-1), представительницы Словакии оказались сильнее швейцарок (3-0).

Россиянки в пятницу обыграли команду Белоруссии (3-0) в матче группы D. В следующем матче в воскресенье российские волейболистки встретятся со сборной Швейцарии, начало встречи - 21:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи. Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.