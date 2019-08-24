Валуев считает, что победа Ковалева поспособствует популяризации бокса в стране

ТАСС, 25 августа. После победы россиянина Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом дети активнее будут записываться в школы бокса в России. Такое мнение на своей странице в Instargram выразил бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе депутат Госдумы Николай Валуев

В субботу Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Браво, Сергей. Твой джеб, терпение и желание победить сделали свое дело - соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища, дети пойдут в школы бокса с еще большим рвением", - написал Валуев.

В активе Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья на профессиональном ринге.