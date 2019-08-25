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US Open

Теннисист Медведев заявил, что не считает себя одним из фаворитов US Open

Россиянин посеян на турнире под пятым номером

ТАСС, 25 августа. Российский теннисист Даниил Медведев не считает, что он входит в число фаворитов Открытого чемпионата США (US Open). Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-служба турнира.

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23-летний Медведев посеян на турнире под пятым номером. В первом туре US Open соперником россиянина будет индиец Праджнеш Гуннесваран, занимающий 89-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 19 августа Медведев одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). До этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне .

"Не считаю себя одним из фаворитов. Я ни разу не выходил даже в четвертьфинал турнира Большого шлема. Так что если доберусь до четвертьфинала, это уже будет шагом вперед, которому я буду рад", - сказал Медведев.

"Те три недели, которые завершались финалами, конечно, вселили в меня большую уверенность. Теперь я знаю, что когда играю в свой лучший теннис, могу обыграть практически любого, и это именно то, что я должен продолжать делать здесь", - добавил теннисист.

Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

Открытый чемпионат США, четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема, пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, призовой фонд турнира составит $57 млн.

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