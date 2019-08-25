Теннисист Медведев заявил, что не считает себя одним из фаворитов US Open

ТАСС, 25 августа. Российский теннисист Даниил Медведев не считает, что он входит в число фаворитов Открытого чемпионата США (US Open). Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-служба турнира.

23-летний Медведев посеян на турнире под пятым номером. В первом туре US Open соперником россиянина будет индиец Праджнеш Гуннесваран, занимающий 89-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 19 августа Медведев одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). До этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне .

"Не считаю себя одним из фаворитов. Я ни разу не выходил даже в четвертьфинал турнира Большого шлема. Так что если доберусь до четвертьфинала, это уже будет шагом вперед, которому я буду рад", - сказал Медведев.

"Те три недели, которые завершались финалами, конечно, вселили в меня большую уверенность. Теперь я знаю, что когда играю в свой лучший теннис, могу обыграть практически любого, и это именно то, что я должен продолжать делать здесь", - добавил теннисист.

Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

Открытый чемпионат США, четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема, пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, призовой фонд турнира составит $57 млн.