Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире в США

ТАСС, 25 августа. Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США).

Харитонов нокаутировал соперника во втором раунде. Первый поединок между бойцами, который прошел в феврале этого года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), был признан несостоявшимся из-за того, что Митрион ударил в пах россиянина в первом раунде.

Теперь на счету 39-летнего Харитонова 37 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед (17 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися. На счету 41-летнего Митриона 21 бой, 13 побед (11 нокаутом) и семь поражений, один поединок признан несостоявшимся.

В другом бою на турнире россиянин Виталий Минаков победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Изначально соперником российского бойца должен был стать американец Хави Айяла, но он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

На счету 34-летнего Минакова теперь 22 победы (20 досрочно) и одно поражение. У 34-летнего Джонсона 12 побед (9 досрочно) и шесть поражений.