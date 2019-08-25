СМИ: бывший футболист "Барселоны" Тельо отказался переходить в "Спартак" и "Краснодар"

ТАСС, 25 августа. Испанский полузащитник испанского футбольного клуба "Бетис" Кристиан Тельо отказался от предложений по переходам в российские клубы "Спартак" и "Краснодар". Об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero.

По информации источника, 28-летний полузащитник доволен взаимоотношениями с новым главным тренером "Бетиса" Руди и не собирается покидать клуб. Тельо не хочет покидать чемпионат Испании, несмотря на выгодные с экономической точки зрения предложения российских клубов.

Тельо выступает за "Бетис" с 2017 года, в составе клуба он провел 75 матчей, забив 11 голов и отдав 13 голевых передач. Также испанец выступал за итальянскую "Фиорентину", португальский "Порту" и испанскую "Барселону", в составе которой стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. По данным портала Tranfsermarkt, трансферная стоимость Тельо оценивается в €10 млн.