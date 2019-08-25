Барьерист Шубенков связал неудачное выступление на турнире в Париже с последствиями травмы

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Последствия травмы помешали серебряному призеру чемпионата мира - 2017 в беге на 110 метров с барьерами россиянину Сергею Шубенкову успешно выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Шубенков занял восьмое место (13,88 секунды) на парижском этапе. 16 июня российский спортсмен выиграл этап Бриллиантовой лиги в Марокко, но на финише столкнулся с ямайцем Омаром Маклеодом. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава.

"Последствия травмы дают о себе знать, - сказал Шубенков. - Стараемся, тренируемся, как можем, но пока вот так. Сначала долго лечился, потом набирал форму, и это все еще дается мне нелегко. Два месяца без соревнований, и все это приводит к такому результату".

Шубенков отметил, что испытывает оптимизм по поводу дальнейших результатов. "Думаю, дальше будет лучше, - добавил собеседник агентства. - Постепенно набегаюсь, привыкну ко всем обстоятельствам. Определенный оптимизм я испытываю, потому что хуже уже некуда".