Хапланов: пропуск личного турнира на ЧМ по пятиборью не осложнит Лесуну отбор на Игры-2020

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пропуск личного турнира на чемпионате мира по пятиборью не осложнит россиянину Александру Лесуну отбор на Олимпийские игры 2020 года. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал тренер спортсмена Алексей Хапланов.

Обладатель золотой медали Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Лесун на чемпионате мира в Будапеште выступит только в эстафете. Таким образом, на ближайшем чемпионате мира 31-летний спортсмен не будет иметь возможности побороться за олимпийскую лицензию на Игры в Токио. Отбор на Игры-2020 продлится до 1 июня.

"Александр готовился во Франции, во время второй тренировочной недели там была жара, он перетренировался, случилась перегрузка сердечно-сосудистой системы. Провели ряд обследований и выяснили, что это всего лишь временное поражение, но с 20 июля он в основном занимается восстановительной работой. Рисковать им в таком состоянии в последний год перед Олимпиадой не стоит, поэтому решили перестраховаться и выставить его только в эстафете. Он возрастной спортсмен, но выступать плохо не может, будет рваться изо всех сил", - пояснил Хапланов.

"Отбор на Олимпийские игры это не осложнит. С чемпионата мира в этом году на Игры отберутся три человека, но в том состоянии, в котором сейчас находится Александр, в тройку он вряд ли войдет, хотя пятиборье, конечно, очень непредсказуемый спорт. Решили поберечь здоровье спортсмена, в следующем году будут разыграны еще 12 олимпийских лицензий, проблем с этим быть не должно. Главное, чтобы был здоров", - добавил специалист.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Будапеште с 2 по 9 сентября.