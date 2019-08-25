Биатлонистка Глазырина не ощущает негативного отношения к себе после допинговой истории

МИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не сталкивалась с неуважительным отношением к себе со стороны иностранных соперниц на летнем чемпионате мира, который стал первым для нее международным стартом после дисквалификации за допинг. Об этом она рассказала ТАСС во время турнира, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Россиянка в субботу разделила первое место с чешкой Луцией Харватовой в спринтерской гонке. 32-летняя Глазырина, которая возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации, днем ранее стала третьей в суперспринте.

"Нет, тут такого нет, я абсолютно такого не ощущаю", - сказала Глазырина, сравнивая свою историю с возвращением в биатлон после дисквалификации за допинг Александра Логинова.

В прошлом сезоне ведущие биатлонисты мира, в числе которых Мартен Фуркад, Йоханнес Бё и Себастьян Самуэльссон, негативно отзывались о лидере мужской сборной России за нежелание объяснить причину обнаружения у него в 2013 году запрещенного препарата эритропоэтина. Трехкратный призер чемпионатов мира при этом считает себя невиновным в той истории, но подробности дела не рассказывает.

Глазырина была отстранена от биатлона на основе расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Теперь перед российской биатлонисткой стоит задача отобраться в сборную страны на зимний сезон. "Сейчас идет летний этап подготовки к зимнему сезону, этот старт - неплохая проверка сил. Обычно летом мы тренируемся отдельными командами, не соревнуясь с девочками из других стран. Сейчас же подготовка несколько отличается - уже летом ты можешь понять и, в случае необходимости, скорректировать свою подготовку", - рассказала она.