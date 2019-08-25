Бывший тренер сборной России Падин считает справедливыми претензии биатлонистов к СБР

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов сейчас отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. Спортсменов не устраивают пункты контракта, регламентирующие отношения со спонсорами. Также у биатлонистов есть претензии к СБР по поводу организации тренировочных сборов.

МИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поддержал спортсменов национальной команды, которые недовольны условиями контрактов с Союзом биатлонистов России (СБР) и организацией учебно-тренировочных сборов. Свое мнение по поводу конфликтной ситуации он высказал ТАСС во время чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).

"На мой взгляд, спортсмены на сто процентов правы. Из интервью Александра Логинова понятно, что они просят четкой организации не только учебно-тренировочного сбора, но и даже простого тренировочного занятия. Насколько я знаю, тренировочные занятия также проходят не в очень хорошем ключе", - сказал Падин.

"Александру Логинову есть с чем сравнивать: он поработал со многими тренерами и знает, каким должен быть тренировочный процесс, он вправе требовать этого", - добавил он.

Падин покинул женскую российскую сборную после минувшего сезона, в позапрошлом, олимпийском сезоне он вместе с немецким специалистом Рикко Гроссом работал с мужской сборной России. По его словам, у СБР действительно есть проблемы с организацией тренировочных сборов и поездок к местам проведения соревнований. "Я с этим лично столкнулся, СБР не то что не дорабатывает, он не хочет сильно работать в этом направлении. Такой плохой организации, как в прошлом году, в нашем биатлоне никогда не было", - заметил он.

"Мне особенно запомнились ситуации, когда я просто не мог дозвониться до главного тренера Анатолия Хованцева, когда надо было принимать то или иное решение. Сам я принять решение не мог, поэтому страдала организация", - сказал Падин.