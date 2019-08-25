Тактаров считает, что бойцу Минакову по силам завоевать пояс чемпиона Bellator

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков сможет завоевать титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.

В ночь на воскресенье 34-летний Минаков победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США).

"Виталий вышел с настроем, сделал выводы по своему отношению к делу - либо ты относишься к этому серьезно, либо вообще не занимаешься этим, - сказал Тактаров. - У него колоссальный опыт, поэтому следовало ожидать, что он выйдет очень настроенным и подготовленным. Более того, я думаю, что он сохранит этот настрой и получит пояс чемпиона Bellator, не знаю, дадут ли ему возможность подписаться с UFC, это уже не от него зависит, но он для себя решил, что либо сейчас, либо никогда - надо собраться на пару-тройку лет и довести карьеру до логического завершения, чтобы о нем помнили, как о чемпионе".

В главном событии турнира другой российский боец 39-летний Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона. Тактаров считает, что Харитонов смог прочитать действия соперника. "У Сергея есть прекрасное качество - просчитывать во время боя, - сказал собеседник агентства. - Видимо, он еще в тот раз (первый бой Харитонова и Митриона прошел 15 февраля текущего года и был признан несостоявшимся - прим. ТАСС) понял, что может выиграть и что он лучше в стойке, Харитонов - это русский кулак, он стал машиной для зарабатывания денег, и это почти в 40 лет".

На счету Минакова 22 победы (20 досрочно) и одно поражение. Он владел титулом чемпиона Bellator в период с 2013 по 2016 год, позднее руководство организации лишило его пояса из-за длительного простоя между боями под эгидой Bellator. Харитонов провел 37 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед (17 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися.